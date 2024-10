Polícia prende suspeito de carbonizar ex-padrasto em Ferraz

Um dos suspeitos de matar e atear fogo no ex-padrasto foi preso pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes nesta quinta-feira (31), em Ferraz de Vasconcelos. A polícia continua à procura do segundo suspeito envolvido no crime.

Segundo a polícia, a motivação do crime teria sido um desentendimento entre a vítima e o ex-enteado. A vítima tinha uma dívida com a ex-companheira.

A vítima estava desaparecida desde o dia 17 de maio de 2024, quando saiu de casa e não retornou. No dia 22 de junho, o corpo da vítima foi encontrado carbonizado dentro de uma carcaça de carro na Rua da Mata, Vila Yolanda II. A perícia confirmou o DNA da vítima, e a causa da morte foi determinada como carbonização.

As investigações do SHPP identificaram o ex-enteado e um cúmplice como autores do crime. Nesta quinta-feira, a equipe policial cumpriu o mandado de prisão no bairro e deteve o suspeito, que agora está com a prisão temporária decretada. O outro suspeito permanece foragido.