Polícia prende foragido acusado de assassinar adolescente grávida em Ferraz

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes prendeu, nesta quarta-feira (30), o suspeito de atirar três vezes contra uma adolescente grávida em Ferraz de Vasconcelos.

O crime ocorreu em setembro de 2013. O suspeito estava foragido há 11 anos e foi capturado pela polícia em Mairiporã.

As investigações conduzidas pelo SHPP apontaram que o autor do crime era namorado da vítima e pai do bebê que ela esperava. Em 2020, o setor descobriu novas pistas sobre o paradeiro do acusado, o que permitiu avançar nas buscas.

Nesta madrugada, a equipe policial cumpriu o mandado de prisão no bairro Terra Preta, em Mairiporã, e deteve o suspeito, que agora está com prisão preventiva decretada.

Caso

A jovem de 17 anos, grávida de três meses, foi assassinada a tiros na casa onde morava, em Ferraz . De acordo com o Boletim de Ocorrência, a mãe da garota relatou ter visto a filha conversando ao telefone com o namorado por volta das 7h. Pouco tempo depois, a adolescente recebeu uma mensagem pedindo que saísse de casa e esperasse do lado de fora.

Após obedecer à mensagem, os familiares ouviram os disparos. A jovem foi atingida por três tiros. Quando os parentes saíram para verificar o que havia acontecido, o autor do crime já havia fugido.