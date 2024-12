Operação Natal Azul apreende 8,9 mil porções de drogas, 65 motos e prende seis suspeitos

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquá intensificou o patrulhamento durante a Operação Natal Azul entre os dias 9 e 25 deste mês e a Secretaria de Segurança Urbana divulgou nesta sexta-feira (27) o resultado parcial com apreensão de drogas e motos, prisões e veículos recuperados.

Foram registradas 25 ocorrências com entorpecentes, sendo cinco flagrantes nos bairros Jardim Amazonas, Morro Branco, Arizona, Monte Belo e Jardim Califórnia. As 20 apreensões foram no Aracaré, Estação, Caiuby, Miray, Vila Ursulina, Vila Sônia, Jardim São Paulo, Valparaíso, Pedreira, Recanto Mônica, Marengo, Monte Belo e Vila Virgínia.

Foram registradas 265 chamadas de perturbação do sossego e a operação também abordou pontos com concentração de motociclistas e festas clandestinas. Foi feito o reconhecimento de 65 motocicletas irregularidades de pneus carecas, ausência de equipamentos obrigatórios e prática de manobras ilegais que colocam em risco a segurança de motoristas e pedestres.

Oito motocicletas produtos de furto e roubo foram recuperadas, além de quatro veículos e um caminhão, todos os casos encaminhados à Delegacia Central. No Aracaré e Caiuby houve duas ocorrências de furto, mas sem detidos. Na Vila Gepina um suspeito foi preso pelo crime de receptação.

"A GCM está preparada para manter a ordem em Itaquá. Aqui o crime tem prejuízo e a população tem paz. Estamos reforçando a segurança e combatendo o tráfico, furtos e roubos em todos os bairros. Para aqueles que querem fazer bagunça, estamos de olho e, para qualquer problema, o caminhão tempestade está preparado para agir", disse o prefeito Eduardo Boigues.

A GCM também registrou oito ocorrências de crimes ambientais, sendo seis por descarte irregular de inertes no Centro, Aracaré, Morro Branco, Piratininga, Vila Bartira e Vila Japão, um por queima de materiais ao ar livre na Quinta da Boa Vista e uma ocorrência de poluição de recursos hídricos na Estação.

A Guarda Ambiental resgatou 18 animais silvestres e aplicou 10 autos de infração com multas no valor de R$ 99.715,20. Além disso, fez apreensões de equipamentos e veículos flagrados na prática de crime ambiental. No total, nove notificações foram expedidas.

"As equipes fazem um trabalho constante para proporcionar segurança e tranquilidade para as famílias. A população tem um papel fundamental no sucesso das operações. Denunciar ajuda a combater a criminalidade e fortalece o vínculo com o poder público", finalizou o secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira.

Denúncias podem ser feitas pelo 153.