Polícia apreende cerca de R$ 20 mil em drogas em Itaquá

A Polícia Militar (PM) apreendeu, nesta quarta-feira (31), cerca de R$ 20 mil em drogas, durante um patrulhamento em Itaquaquecetuba.

De acordo com a corporação, policiais militares da 2ª Companhia do 35º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M), patrulhavam a Rua Motoristas, no Jardim Itaquá, quando avistaram dois suspeitos. Um deles, ao perceber a aproximação da polícia, jogou uma sacola com os entorpecentes no chão e fugiu do local. Ele não foi localizado.

O outro suspeito que estava no local foi abordado pelos agentes. Na sacola, os agentes encontraram 292 pacotinhos de maconha, 800 tubinhos de K9, 555 porções de cocaína e 600 tubinhos de crack. O valor total estimado é de R$ 20 mil.

As drogas foram apreendidas e encaminhadas à Delegacia de Itaquaquecetuba, assim como o suspeito, que segundo a PM, permaneceu preso.