Polícia Civil apreende carro usado em assassinato de mulher em Ferraz

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa de Mogi das Cruzes (SHPP) apreendeu um carro preto que teria sido usado no assassinato de uma mulher em Ferraz de Vasconcelos. O crime aconteceu entre os dias 28 e 29 de abril deste ano.

O Chevrolet Onix foi apreendido pelo SHPP na Rua José Mozer. Ele será periciado e deve ajudar nas investigações do caso. A reportagem do DS apurou que a principal linha de investigação coloca o sobrinho da vítima como o principal suspeito de ter cometido o crime. Ele está foragido.

A vítima do caso é Gislene Mendes Pereira Borges. Ela tinha 57 anos e foi agredida até a morte quando foi ao encontro de seu filho que, de acordo com as investigações, é usuário de entorpecentes e supostamente estava sendo ameaçado por conta de uma dívida.

No Boletim de Ocorrência consta que a vítima fez contato com familiares antes de ir ao lugar onde foi morta. Ela teria comunicado que estava acompanhada do sobrinho, que é o principal suspeito no caso.

Chegando ao local, a vítima foi espancada, enforcada e morta. Ela chegou a ser socorrida para o Hospital Regional de Ferraz, mas morreu antes de chegar.

O suspeito trabalhava como cuidador e era responsável pela mãe da vítima. As investigações apontam que ele teria desviado cerca de R$ 300 mil da conta da idosa e que teria sido descoberto pela vítima.

Após cometer o crime, o homem desapareceu. A Polícia Civil tem como prioridade capturá-lo para finalizar o caso.