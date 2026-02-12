Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 12/02/2026
Polícia Civil deflagra Operação Chofer contra roubos em Itaquaquecetuba

Ação cumpre mandados de busca, prisões temporárias e internações provisórias de adolescentes envolvidos em crimes no munícipio.

12 fevereiro 2026 - 12h10Por Danielly Miguel - da Reportagem Local
(Foto: Divulgação)

A Polícia Civil realiza, nesta quinta-feira (12), a Operação Chofer, com objetivo de combater crimes de roubo registrados no município de Itaquaquecetuba. A ação é conduzida pela Delegacia Central e conta com o cumprimento de 10 mandados de prisão temporárias e 5 mandados de internação provisória contra adolescentes infratores.

De acordo com a Secretária de Segurança Pública (SSP), as medidas foram autorizadas pelo Poder Judiciário após representação da autoridade policial responsável pela investigação. O trabalho investigativo identificou a participação dos alvos em pelo menos sete crimes de roubo, praticados de forma organizada e com grave ameaça às vítimas.

As diligências têm como objetivo desarticular o grupo criminoso, apreender objetos relacionados aos delitos e assegurar a responsabilização penal dos envolvidos.