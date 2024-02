Polícia esclarece feminicídio e procura suspeito

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes divulgou, nesta quinta-feira (15), o esclarecimento do feminicídio que ocorreu no dia 17 de dezembro de 2023, na rua Padre Bento, Jardim Carolina, em Itaquaquecetuba.

A vítima foi encontrada morta, em via pública, com diversas lesões na cabeça e corpo. Os ferimentos apresentavam sinais de perfuração por faca.

A causa da morte se deu por trauma torácico abdominal (lesões no peito) e pelos cortes profundos.

Os investigadores da SHPP descobriram que o autor do crime foi o ex-namorado da vítima.

O suspeito teve um relacionamento amoroso com a mulher. A motivação do crime se deu em razão do suspeito querer pernoitar na casa da companheira e ela recusar.

Segundo o SHPP, o suspeito atropelou intencionalmente a vítima com o seu veículo. Após atropelá-la, desceu do carro e esfaqueou a vítima até sua morte. O suspeito fugiu após o crime.

A 1ª Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba decretou o mandado de prisão preventiva do suspeito a pedido do delegado de polícia titular da SHHP de Mogi das Cruzes, Rubens José Ângelo.