Polícia investiga homem por furto de sete celulares dentro de trem em Poá

Um homem, de 44 anos, é investigado pelo furto sete celulares dentro da Estação Poá, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), na tarde desta terça-feira (22). Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), vigilantes patrimoniais foram informados sobre o furto dentro de um trem, sendo encontrados pela estação sem identificação do proprietário.

De acordo com a pasta, o investigado foi encaminhado à Delegacia de Poá, onde foi ouvido e a ocorrência registrada. Os aparelhos foram apreendidos e encaminhados à perícia.

CPTM

De acordo com a CPTM, a denúncia foi feita por uma passageira. Após a abordagem, os seguranças localizaram os aparelhos de telefone em sua posse e outros dispensados por ele em uma lixeira. A Companhia disse que irá colaborar com a investigação policial, inclusive com o resgate das imagens do trem e da estação.