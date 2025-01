Polícia localiza quatro motos furtadas de loja no Distrito de Brás Cubas

A Polícia Militar (PM) localizou, na manhã desta quarta-feira (22), quatro motos que foram furtadas de uma loja, no Distrito de Brás Cubas, em Mogi das Cruzes. Até o momento ninguém foi preso.

De acordo com a PM, a corporação foi acionada durante a madrugada para atender uma ocorrência de furto a uma loja de motos, localizada na Avenida Francisco Ferreira Lopes, em Brás Cubas. No local, segundo a corporação, foi constatado que os criminosos quebraram os vidros da fachada do estabelecimento e furtaram quatro motocicletas.

A polícia contou com o auxílio das imagens de câmeras de segurança da loja e iniciaram a busca pelos veículos. Por volta das 9 horas desta quarta-feira, através de informações de populares, os policiais encontraram as quatro motos furtadas. Elas foram localizadas na Avenida Maurílio de Souza Leite Filho, no Parque Olímpico.

A corporação reforçou que segue envolvida na busca de dados e informações que possam levar à prisão dos envolvidos. Denúncias poderão ser feitas no 190 ou no Disque Denúncia (181).