Polícia Militar encontra desmanche de veículos de luxo em Suzano

A Polícia Militar (PM) encontrou um desmanche de carros de alto padrão em um sítio na Estrada do Yamane, na Vila Barros, em Suzano. O flagrante ocorreu nesta quarta-feira (7).

Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O), policiais militares realizavam um patrulhamento quando viram um homem próximo a um portão. De acordo com a PM, o suspeito fugiu ao ver a viatura se aproximando e gritou para avisar outras pessoas que estavam no imóvel.

Os agentes perseguiram os suspeitos, mas todos conseguiram fugir. Durante a ação, a PM utilizou o helicóptero Águia, mas os suspeitos não foram localizados.

No local, os policiais encontraram um bloqueador de sinais, bancos, para-choques, diversas peças e acessórios, além de seis motores com identificação. Os policiais constataram que todos foram produto de roubo ou furto. Os motores foram identificados com sendo dos seguintes veículos: um Volvo XC60, Jeep Renegade, BMW 3201, Jeep Compass, Hyundai Creta e um Fiat Toro. Além disso, os agentes encontraram os celulares deixados pelos suspeitos durante a fuga. Ao menos cinco homens estavam no imóvel, segundo informou a PM.

Todas as peças e acessórios apreendidos foram deixados no local para realização de uma perícia. O caso está sendo investigado pela Delegacia Central de Suzano.