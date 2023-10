Polícia Militar impede roubo no Jardim Nova América

Policiais militares do 32° Batalhão de Polícia Militar impediram um roubo na noite da última quarta-feira (04) no Jardim Nova América, em Suzano. Tudo aconteceu por volta das 20h40.

Os militares receberam a informação de que três indivíduos ocupando um GM Corsa branco haviam tentado roubar motorista de um GM Onix que trafegava na Rua Waldemar Rosa Lima, no Jardim Nova América, em Suzano.

Durante as buscas, uma das patrulhas deparou com o veículo Corsa se aproximando de outro automóvel. Em uma das ruas do bairro, levando a entender que estavam iniciando a abordagem para roubar o condutor, de imediato, os policiais deram ordem de parada. No entanto, não foram atendidos pelo condutor do Corsa.

Enquanto fugiam da abordagem policial, um dos ocupantes arremessou um simulacro de pistola e, mais a diante, os três abandonaram o automóvel em frente à portaria e entraram em um condomínio. Várias viaturas participaram das buscas aos suspeitos que conseguiram fugir.

O veículo abandonado pelos suspeitos, que não tinha queixa de furto ou roubo, foi apreendido no distrito policial para que o proprietário seja identificado e questionado sobre o uso do Corsa na tentativa de roubo e fuga da ação policial. O simulacro de pistola também foi apreendido.