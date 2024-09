Polícia Militar prende dois procurados da Justiça em Mogi

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem e uma mulher na última quarta-feira (4), em Mogi das Cruzes. De acordo com a corporação, ambos eram procurados pela Justiça.

De acordo com a PM, policiais militares abordaram uma mulher na Rua Felipe Camarão, no Jardim Universo. Ela apresentava nervosismo com a presença da viatura. Na abordagem, os agentes constataram que a mulher era procurada pela Justiça.

No mesmo dia, um homem foi abordado na Rua Suíça, no Jardim Santos Dumont. Ambos foram conduzidos para a Central de Polícia Judiciária, permanecendo presos à disposição do Delegado de Plantão.