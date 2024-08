Polícia Militar recupera carro furtado em Itaquá e moto roubada em Suzano

Um carro furtado na Zona Leste de São Paulo foi recuperado pela Polícia Militar (PM), nesta quarta-feira (7), em Itaquaquecetuba. O veículo foi localizado na Estrada de São Bento, próximo à Rodovia Alberto Hinoto.

Segundo a corporação, policiais faziam um patrulhamento na via e abordaram o suspeito. Aos policiais, o homem alegou ter recebido o carro de um amigo e que o deixaria em um local desconhecido.

De acordo com a PM, a ignição do veículo estava danificada e o carro estava ligado por um módulo, confirmando a suspeita de furto. O suspeito e o automóvel foram conduzidos à Delegacia Central do município.

Em Suzano

Em outra ocorrência, policiais do 32° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) recuperaram uma moto roubada em Suzano, na madrugada da última segunda-feira (5). Um homem, de 30 anos, foi preso e um adolescente, de 17 anos, foi apreendido.

O veículo (Honda/CB 300 vermelha) foi roubado horas antes em Mogi das Cruzes, segundo informou a PM. A vítima relatou aos policiais que foi abordado por dois homens em uma moto. Ainda segundo a PM, o sistema de rastreamento da moto indicou que ela estava circulando nas proximidades do Parque Suzano.

Equipes da PM passaram a procurar os suspeitos e uma delas localizou, na Rua José da Costa Conceição, os criminosos. Um dos suspeitos negou sua participação no crime. Ele alegou que pegou o veículo emprestado de um amigo. O adolescente, por sua vez, alegou que estava dando uma volta com a mota e afirmou que não sabia que o veículo foi roubado, de acordo com a PM.

A vítima não reconheceu a dupla como autora do roubo. O homem de 30 anos teve a fiança arbitrada no valor de três salários-mínimos, mas o detido não tinha o valor no momento e seguiu preso pelo crime de receptação. O adolescente foi apreendido pelo mesmo crime e entregue aos cuidados da mãe. A moto foi devolvida ao proprietário.