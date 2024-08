Polícia prende casal de traficantes em Itaquá

Um casal de traficantes foi preso nesta terça-feira (20), em Itaquaquecetuba, pela Polícia Militar (PM).

Segundo a corporação, policiais do 35º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (35ºBPM/M) receberam uma denúncia sobre um local que seria um possível cativeiro, situado na Avenida Monções, no Recanto Mônica.

No local, os policiais encontraram uma residência aberta, próximo de uma área de mata. Os agentes entraram no imóvel e encontraram um casal. No interior do imóvel, os policiais encontraram uma grande quantidade de entorpecentes dentro de sacolas plásticas, balanças de precisão e dinheiro. A quantidade exata de drogas, porém, não foi informada.

O casal, os entorpecentes e os materiais apreendidos foram conduzidos até a Delegacia Central de Itaquaquecetuba