Polícia prende casal suspeito de produzir conteúdos pornográficos com os próprios filhos em Arujá

A Polícia Civil prendeu, no dia 6 de agosto, uma mulher, de 26 anos, e um homem, de 48 anos, acusados de de abusar sexualmente dos próprios filhos e produzir material pornográfico infantil para venda online em Arujá.



Os trabalhos policiais foram realizados por integrantes do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), por meio da 4ª Delegacia de Repressão a Pedofilia. Durante as diligências, os agentes cumpriram mandado de busca e apreensão e localizaram e apreenderam diversos dispositivos eletrônicos, incluindo celulares, que continham material pornográfico infantil. As investigações revelaram que o casal não apenas armazenava esse material, mas também estava diretamente envolvido no abuso sexual de seus três filhos menores de idade.



O casal foi preso em flagrante e conduzido à Especializada, onde passaram pelos trâmites de polícia judiciária. Após, foram encaminhados ao cárcere e ficarão à disposição do Poder Judiciário.

