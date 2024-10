Polícia prende estelionatário em Mogi das Cruzes

A Polícia Militar de Mogi das Cruzes prendeu um homem suspeito de estelionato na tarde desta terça-feira (1), no Jardim Maricá.

No local, os policiais conversaram com o filho da vítima, que explicou que um homem aplicava golpes com máquinas de cartão no bairro. Com as características do suspeito, a equipe saiu em patrulhamento para tentar localizá-lo.

O suspeito foi encontrado nas proximidades, próximo a uma motocicleta. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém, em uma mochila, foram localizadas duas máquinas de cartão e dois celulares.

Ao ser questionado sobre o crime, o suspeito confessou. Diante dos fatos, o autor, a vítima e os produtos foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária, onde o suspeito permaneceu preso.