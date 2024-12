Polícia prende homem por receptação de moto roubada em Mogi

A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de receptar uma motocicleta roubada, no distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes

A ação aconteceu na noite desta quarta-feira (18), quando policiais realizavam patrulhamento na Rua Manoel de Freitas Garcia. Eles avistaram um homem conduzindo uma motocicleta sem capacete e sem placa.

A equipe deu ordem de parada ao suspeito, que abandonou a motocicleta e tentou fugir. Os policiais o alcançaram e o abordaram. Durante a verificação, constataram que o número do chassi da moto estava raspado. Apenas o número do motor estava visível, e, ao consultá-lo, identificaram que o veículo foi roubado em Itaquaquecetuba, no dia 2 de novembro de 2024.

Questionado, o homem afirmou que adquiriu a motocicleta por meio de um aplicativo de internet. Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso.

A motocicleta foi apreendida e ficou à disposição da autoridade de plantão.