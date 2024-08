Polícia prende quatro foragidos da Justiça na região

A Polícia Militar prendeu quatro foragidos da Justiça nesta semana, com operações realizadas em Mogi das Cruzes e Salesópolis. Os suspeitos foram capturados nos bairros Jundiapeba, Vila Oliveira e na cidade de Salesópolis.

Todos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária, onde permanecem detidos à disposição do Delegado de Plantão.



Na noite de sexta-feira (23), policiais militares da Companhia Força Tática, em patrulhamento pela Avenida Líbano, em Jundiapeba, abordaram um homem que demonstrava nervosismo. Embora nenhum item ilícito tenha sido encontrado, a consulta aos dados revelou que ele era procurado por tráfico de drogas.



No sábado (24), duas prisões foram efetuadas em Salesópolis. O primeiro suspeito foi abordado na Rodovia Alfredo Rolim de Moura, em um estabelecimento comercial. Apesar de não haver itens ilícitos, a verificação revelou que ele era procurado pela Justiça. O segundo caso ocorreu na Estrada do Bracaiá, onde outro homem também foi abordado. Após a vistoria, nada de ilegal foi encontrado, mas ele estava procurado por estupro de vulnerável. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Salesópolis e continuam detidos à disposição do Delegado de Plantão.



No domingo (25), a Polícia Militar estava em patrulhamento pela Rua Capitão Manoel Rudge, na Vila Oliveira, quando abordou um homem que mostrou nervosismo. Embora não houvesse itens ilícitos em sua posse, a pesquisa nos dados revelou que ele era procurado por roubo.