Polícia prende quatro foragidos da Justiça na região

A Polícia Militar prendeu quatro foragidos da Justiça neste final de semana durante operações realizadas nos municípios de Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba.

As prisões ocorreram nos bairros Jundiapeba, Jardim Ivete e Jardim Tipoia. Todos os detidos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária e permanecem à disposição da Justiça .

Os dois primeiros casos aconteceram em Mogi das Cruzes. No sábado (14), policiais militares do Batalhão abordaram um suspeito na rua Kikutaro Suzuki, no Jardim Ivete, que demonstrou nervosismo ao perceber a presença dos agentes. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao verificarem seus dados, foi constatado que ele era procurado pela Justiça por roubo.

No domingo (15), agentes em patrulhamento abordaram dois homens que apresentaram comportamento suspeito. O primeiro foi detido na rua Doutor Francisco Soares Marialva, em Jundiapeba. Durante a abordagem, não foram encontrados itens ilícitos, mas na verificação foi identificado que ele era procurado por tráfico de drogas. O segundo suspeito foi abordado na rua José Pereira, também em Jundiapeba. Ele estava conduzindo uma motocicleta de maneira perigosa e a consulta de seus antecedentes mostrou que ele era procurado por roubo e corrupção de menores.

Na segunda-feira (16), em Itaquaquecetuba, policiais militares avistaram um homem em atitude suspeita na rua Gongogi, no Jardim Tipoia. Após a abordagem e consulta foi confirmado que ele também era procurado pela Justiça.