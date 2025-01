Polícia prende suspeito de ser mandante de feminicídio tentado em Suzano

A Polícia Civil prendeu temporariamente um homem suspeito de ser o mandante de uma tentativa de feminicídio em Suzano. A prisão aconteceu na noite desta quarta-feira (22).

De acordo com as informações da polícia, o homem foi casado com a vítima. Após o término, a mulher teve sua casa incendiada em outubro de 2024 e foi baleada em dezembro do ano passado.

O suspeito, inclusive, tinha ordem judicial de proibição de contato com a vítima. Mesmo assim, o Boletim de Ocorrência consta que ele “vinha reiteradamente praticando ameaças não só a vítima como também à sua família”.

Após as investigações, que apontaram o ex-marido da vítima como mandante e autor intelectual dos dois crimes, foi decretada a prisão temporária do suspeito, além de um mandado de busca e apreensão em sua residência. O trabalho foi cumprido nesta quinta-feira (23).

Durante as diligências, foi apreendido o aparelho celular do suspeito e um galão de gasolina similar ao utilizado para incendiar a casa da vítima.

As investigações da Polícia Civil seguem para identificar os autores dos crimes.