Polícia Rodoviária prende 'quadrilha da batida' na Ayrton Senna, em Itaquá

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) prendeu quatro integrantes da “quadrilha da batida”, na Rodovia Ayrton Senna, em Itaquaquecetuba, nesta quarta-feira (31). Segundo a corporação, o grupo criminoso também agiu na Via Dutra, em Mogi das Cruzes. No total, foram seis veículos apreendidos, seis vítimas libertadas e quatro presos.

Segundo o tenente André Belarmino, foram duas ocorrências envolvendo o mesmo grupo. Na primeira, os criminosos roubaram uma Mercedes, no trecho de Mogi das Cruzes, da rodovia. Os suspeitos utilizaram um Meriva e colidiram, propositalmente, contra a Mercedes, obrigando o motorista a parar. Eles fizeram um casal de refém e levaram até o Meriva utilizado no crime, conduzido por dois suspeitos. Os policiais fizeram o acompanhamento do veículo. Em Itaquá, um dos criminosos conseguiu fugir e outro foi preso por uma equipe do 35º Batalhão de Polícia Militar (BPM/M).

Durante a fuga, o homem fez um outro roubo, conforme informou o tenente. “Um casal estava saindo de uma residência com um Fox e ele roubou esse veículo para tentar fugir, mas acabou preso”, explicou Belarmino. Após diligências, os policiais localizaram a Mercedes roubada.

Mais tarde, três suspeitos roubaram um Renault Master, na Mogi-Dutra. Nesta ocorrência, os criminosos utilizaram um Meriva e um Renault Clio. Mais duas pessoas foram feitas reféns. Uma perseguição foi iniciada. Na altura do pedágio da Ayrton Senna, o veículo roubado e o Meriva foram abordados, enquanto o Renault Clio conseguiu passar. A fuga acabou em Guarulhos, quando os policiais prenderam o suspeito. Nesta ocorrência, mais três membros da quadrilha acabaram presos.