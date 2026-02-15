Policiais fantasiados de personagens do Scooby-Doo prendem trio e recuperam oito celulares

Policiais civis fantasiados de personagens do desenho Scooby-Doo prenderam três criminosos que se aproveitavam da aglomeração em um bloco de Carnaval, na região da República, centro de São Paulo, para furtar celulares de foliões. O trio foi detido em flagrante por agentes do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), que estavam infiltrados e caracterizados como Scooby e Daphne.

O flagrante ocorreu na tarde deste sábado (14). Após se misturarem aos foliões, os policiais conseguiram identificar o modus operandi do grupo, formado por duas mulheres e um homem. Na abordagem, foram localizados oito aparelhos celulares, de diferentes marcas, dentro de uma bolsa tipo pochete utilizada por uma das suspeitas.

Os celulares foram apreendidos e passarão por perícia antes de serem restituídos às vítimas. A Polícia Civil reforça a importância de que as vítimas registrem o boletim de ocorrência, em delegacia física ou por meio da Delegacia Eletrônica, informando, sempre que possível, o número de IMEI do aparelho subtraído.

Após a prisão, os suspeitos foram encaminhados ao 2º Distrito Policial (Bom Retiro).

Além da região da República, equipes disfarçadas também atuaram no entorno do Ibirapuera, zona sul, realizando abordagens preventivas com o objetivo de garantir a segurança durante os eventos

27 prisões

Até o momento, as ações policiais voltadas ao Carnaval já resultaram em 27 prisões. Uma delas aconteceu na noite desta sexta-feira (13), quando um procurado pela Justiça tentou acessar o Sambódromo do Anhembi, mas foi detectado por câmeras do programa Muralha Paulista.

Somente nos dias 7 e 8 de fevereiro, 11 pessoas foram presas na capital por crimes como venda de bebida adulterada, estelionato e furto de celulares, em ações realizadas no Parque Ibirapuera e na região da Consolação, com apoio de policiais infiltrados. Além disso, no dia 31 de janeiro, uma operação na Barra Funda resultou na prisão de 12 suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em crimes patrimoniais durante blocos de Carnaval.

Operação Carnaval

A ação integra o esquema especial da Secretaria da Segurança Pública para o Carnaval. A Polícia Militar mobiliza mais de 13 mil policiais por dia em todo o estado, sendo mais de 5 mil na capital, com monitoramento em tempo real por câmeras e drones e atuação integrada com a Polícia Civil.

A Polícia Civil reforça as ações preventivas e investigativas, com equipes à paisana em pontos estratégicos, intensificação do combate a furtos e roubos — especialmente de celulares — e plantões reforçados nas delegacias. As unidades especializadas funcionam normalmente durante todo o período, e a Delegacia Eletrônica permanece disponível, inclusive com atendimento em inglês e espanhol.

Para a proteção das mulheres, a Polícia Militar mobilizou equipes especializadas, com policiais femininas voltadas ao acolhimento imediato de vítimas de importunação sexual, em integração com a Cabine Lilás, do Copom. A Polícia Civil também mantém unidade móvel da Delegacia de Defesa da Mulher em grandes blocos, oferecendo atendimento inicial, registro de ocorrências e encaminhamento das vítimas aos serviços de apoio.