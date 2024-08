Policia prende cinco foragidos da Justiça na região

A Polícia Militar prendeu cinco foragidos da Justiça nesta semana na região. Os foragidos foram recapturados nas cidades de Mogi das Cruzes, Salesópolis e Biritiba Mirim.

No último final de semana, policiais do 17º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) efetuaram a prisão de dois suspeitos procurados pela Justiça. Uma prisão ocorreu em Mogi das Cruzes, na rua Antônio Carlos Lima Castro, onde o indivíduo foi abordado e revistado. A outra ocorreu em Salesópolis, na rua Expedicionário José Francisco de Melo, no centro da cidade. Ambos foram levados para a Central de Polícia Judiciária.

A terceira prisão ocorreu na noite desta terça-feira (30), quando policiais estavam em patrulhamento pela rua Lírio do Campo, no Parque do Carmo, e avistaram um homem que parecia nervoso na presença dos policiais. Ao abordá-lo e verificar seus dados junto à Central de Operações da Polícia Militar, constatou-se que ele era procurado pela Justiça pelo crime de furto. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária de Biritiba Mirim.

As outras duas prisões ocorreram em Mogi, na quarta-feira (31). Policiais estavam em patrulhamento na Avenida Cândido Xavier de Almeida e Souza, no centro da cidade, quando abordaram um foragido. O segundo foragido foi abordado na Avenida Japão, na Vila Municipal. Ambos demonstraram nervosismo na presença policial. Após a verificação de seus dados junto à Central de Operações da Polícia Militar, constatou-se que eram procurados pela Justiça. Eles foram conduzidos à Delegacia de Polícia Judiciária Central e à Delegacia de Brás Cubas, onde permaneceram presos.