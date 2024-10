Policial à paisana mata homem após roubo de moto em Poá

Um homem foi morto por um policial à paisana após um roubo de moto em Poá. O caso aconteceu por volta de 6 horas, na Rodovia João Afonso de Souza Castellano, na Vila Lúcia.

De acordo com as informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o policial militar que estava de folga passava pelo local no momento em que o suspeito assaltava um motociclista.

O agente ordenou que o homem parasse, mas não foi atendido. Diante da situação, houve intervenção e o suspeito foi baleado. Mesmo ferido, ele conseguiu fugir com a motocicleta, mas caiu na Rua Distrito Federal. Socorrido por familiares, a vítima foi levada a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

Um outro suspeito ainda conseguiu fugir. A arma do policial à paisana foi apreendida. O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial, roubo de veículo e localização/apreensão do veículo na Delegacia de Poá.