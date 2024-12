Procurado pela Justiça é preso após tentar tirar novo documento em Biritiba Mirim

Um homem, de 38 anos, procurado pela Justiça, foi preso nesta segunda-feira (9), em Biritiba Mirim, ao tentar emitir um documento em uma agência do Poupatempo no município. O caso ocorreu na Rua Gildo Sevalli, no Centro.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), havia um mandado expedido pela 3ª Vara Criminal de Mogi das Cruzes. O crime pelo qual é acusado é de lesão corporal.

Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O), o homem foi até a agência para emitir a segunda via de um documento. Neste momento, foi constatado que havia um mandado de prisão contra o homem. A polícia foi acionada para atender a ocorrência.

O homem foi conduzido para a Delegacia de Biritiba Mirim, onde a ocorrência foi registrada.