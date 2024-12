Quadrilha invade fazenda de Valdemiro Santiago em Santa Isabel; três são presos

Uma quadrilha invadiu a fazenda de Valdemiro Santiago, em Santa Isabel, nesta sexta-feira (6). Segundo a Polícia Militar (PM), três suspeitos foram presos. De acordo com a PM, o objetivo dos criminosos era sequestrar a filha do pastor. Um encontro de pastores estava previsto para ocorrer no local, conforme informou a polícia.

Segundo a PM, os agentes foram acionados para uma ocorrência de roubo a uma residência na Via das uvas, em Santa Isabel. No trajeto, os policiais viram dois homens sentados em uma pedra que, ao visualizarem os policiais, se assustaram e correram.

Os policiais conseguiram efetuar a abordagem e nada de ilícito foi encontrado. Porém, um dos suspeitos confessou que estava com outros seis homens. Disse ainda que os comparsas foram na fazenda do pastor e estavam aguardando por sua filha para fazê-la refém.

Ainda segundo a corporação, o homem afirmou que permaneceu no local com um veículo para dar fuga aos outros suspeitos.

Os policiais foram até a propriedade e, ao chegarem no local, seis homens fugiram pela mata. Então, A PM solicitou o apoio do Águia da Polícia Militar, do Canil e do Comando de Operações Especiais (Coe).

No local, os agentes foram informados que um funcionário da fazenda teria fugido junto com os suspeitos. Ainda segundo a pm, os agentes se deslocaram até a casa de funcionário. Na residência, encontraram malas prontas para viagem.

Posteriormente, o funcionário foi localizado na mata pela equipe do Coe. Ele tentou fugir, mas acabou detido. O homem esava com uma bolsa com pertences da residência. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Santa Isabel, que investiga o caso.