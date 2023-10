Roubo a granja termina com dois mortos, um ferido e dois presos em Mogi

Um roubo a uma granja, de Mogi das Cruzes, terminou em confronto com a polícia e deixou dois mortos, um ferido e dois presos na tarde desta segunda-feira (30).

No local foram apreendidas quatro armas de fogo com os assaltantes, sendo dois revólveres e duas pistolas. Carro, celulares e dinheiro foram recuperados. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial de Mogi.

Segundo a Polícia Militar, equipes realizavam patrulhamento quando foram acionados sobre um roubo em um estabelecimento comercial no distrito de Taiaçupeba. Chegando no local, encontraram cinco homens saindo do estabelecimento em um veículo.

A equipe abordou o grupo e um dos homens saiu do carro com arma em punho. Neste momento houve confronto com os policiais, os demais integrantes da quadrilha saíram também armados do veículo.

Dois assaltantes foram acertados pela troca de tiros e morreram no local. Outro assaltante foi lesionado por estilhaços e foi socorrido onde permanece em observação médica. Os outros dois homens foram presos ilesos.

No local foram apreendidas quatro armas de fogo com os infratores, sendo dois revólveres e duas pistolas. O veículo que o grupo tentou utilizar para fugir do local, pertencia aos proprietários da granja. O grupo subtraiu diversos celulares e uma quantia em dinheiro, que não foi calculada.