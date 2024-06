Secretaria aguarda 'processo legal' para decidir sobre GCM que atropelou músico

A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã de Suzano informou nesta quinta-feira (6) que aguarda o “devido processo legal para a resolução do caso” do Guarda Civil Municipal (GCM) que atropelou um músico na Rua Dr. Prudente de Moraes. A vítima morreu ao ser atingida pelo carro do agente no sábado (1º).

Segundo a Secretaria de Segurança, “o agente estava de folga e desarmado no momento da ocorrência”.

O caso é apurado pela Polícia Civil.

Câmeras de segurança flagraram o acidente. A vítima era o músico, de 47 anos, Marcus Menezes, que tentava atravessar a via quando foi atingida pelo carro, sendo jogada do outro lado da rua.

Segundo a polícia, o condutor do veículo foi submetido ao teste de etilômetro, que deu positivo para ingestão de álcool.

O veículo foi periciado e o caso registrado na Delegacia de Suzano.

Segundo a polícia, o GCM voltava do aniversário de uma amiga, o qual foi junto com a namorada, em um bar a menos de 3 km de distância do local do atropelamento.

Segundo a polícia, o agente disse que não viu o que aconteceu e começou a suspeitar que seria alvo de um assalto. Por estar de folga e desarmado, disse que preferiu sair do local.