Suspeito de homicídio é capturado em Itaquá

Um homem foi preso suspeito de assassinato na noite desta terça-feira (10), na rua Ítalo Adami, bairro Vila Virgínia, em Itaquaquecetuba. Segundo a Polícia, o crime teria acontecido no dia 18 de novembro de 2025, onde um homem foi encontrado morto na calçada em via pública, atingido por diversos disparos de arma de fogo.

Conforme apurado, a causa da morte foi traumatismo cranioencefálico e hemorragia interna traumática, provocados por projéteis de arma de fogo. Após o início e desenvolvimento dos trabalhos de Polícia Judiciária, investigadores do Setor De Homicídios E Proteção A Pessoa (SHPP), por meio de intenso trabalho de investigação e inteligência policial, identificaram o autor do crime.

A motivação do delito estaria relacionada a uma desavença entre os dois homens, decorrente de prática de agiotagem e negociação de veículos roubados. Consta ainda que o suspeito possui anotações policiais pelos crimes de receptação de veículo e adulteração de sinal identificador.

Diante dos elementos colhidos, foi representado à 2ª Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba pela expedição de mandado de prisão temporária, e três de busca domiciliar. Nesta terça-feira (10), os investigadores conseguiram realizar a captura do suspeito em Itaquaquecetuba.