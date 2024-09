Suspeito de latrocínio contra motorista de aplicativo, em Itaquá, é preso no litoral paulista

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa de Mogi das Cruzes (SHPP) prendeu, na manhã desta quarta-feira (4), um homem suspeito de ter participado de um latrocínio contra o motorista de aplicativo Clécio Eduardo da Silva. O crime ocorreu no dia 9 de outubro de 2023, em Itaquaquecetuba. A prisão foi efetuada em Ilha Comprida, no litoral de São Paulo. A Justiça decretou a prisão temporária do suspeito.

Na ocasião, o homem fugiu do local e, desde então, mudava de endereço constantemente. A fuga terminou nesta quarta-feira, quando os policiais cumpriram um mandado de prisão temporária e busca domiciliar em Ilha Comprida. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba.

O crime

Clécio era motorista da plataforma inDrive e realizava uma viagem quando foi surpreendido por dois homens, que anunciaram o assalto. Um deles atirou contra a vítima. O motorista foi socorrido ao Hospital Santa Marcelina, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os criminosos levaram apenas o celular da vítima.

Inicialmente, o caso foi registrado como homicídio consumado, mas as investigações apontaram como crime de latrocínio (roubo seguido de morte).