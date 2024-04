Suspeito de matar ex-esposa em Itaquá é preso em Santo André

Um homem de 50 anos, suspeito de matar a ex-esposa, foi preso em Santo André na manhã desta terça-feira (5).

O crime aconteceu no dia 14 de março, na Vila Monte Belo em Itaquá. A filha da vítima, encontrou o corpo escondido debaixo das peças de roupas.

Policiais militares foram informados do paradeiro do foragido e, após buscas, o localizaram recolhendo recicláveis na Avenida. Queirós dos Santos, no Centro de Santo André.



Ele foi encaminhado ao 1º DP de Santo André, onde foi cumprido um mandado de prisão por feminicídio.

O caso foi registrado como captura de procurado.