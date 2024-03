Vítima de feminicídio, mulher de 51 anos é morta pelo ex-companheiro em Itaquá

Maria do Socorro Moreira da Silva, de 51 anos, foi assassinada pelo ex-companheiro nesta quinta-feira, na Rua Ferraz de Vasconcelos, em Itaquá. O crime foi registrado como feminicídio. O homem fugiu.

Segundo boletim de ocorrência, a filha do casal chegou em casa por volta das 13 horas desta quinta e viu roupas jogadas no chão.

Após confirmar que a mãe não havia ido ao trabalho, encontrou o corpo da vítima escondido debaixo das peças de roupas.

O principal suspeito é o ex-companheiro. O B.O informa ainda que o suspeito procurou o irmão, onde pediu dinheiro emprestado e depois confessou o crime.

O irmão do suspeito então ligou para a sobrinha que confirmou o crime.

Ainda segundo o boletim, a suspeita é que a vítima tenha sido enforcada com lençóis. Ela ainda teve, possivelmente, as mãos amarradas pelo suspeito.

Segundo a filha do casal, conforme consta no boletim, os pais brigavam muito e o homem era alcoólatra. A vítima teria se separado em fevereiro do ano passado e desde então recebido ameaças do homem.

Nesta quinta, a filha estava fora de casa. Ao encontrar o corpo da mãe ela acionou o Samu, que confirmou a morte no local.