Suspeito de violência doméstica invade local de trabalho da ex-namorada e danifica viatura policial

Um homem de 26 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (2), no Parque Suzano, acusado de violência doméstica. O suspeito invadiu o local de trabalho da ex-companheira, a ameaçou e danificou o compartimento de presos da viatura policial com chutes.

Segundo a polícia militar, agentes foram acionados pela vítima, que alegou estar sendo ameaçada em seu local de trabalho, na avenida Salles de Oliveira.

No local, ela relatou que manteve um relacionamento com o suspeito por nove meses e que terminou, na manhã desta quinta-feira (2), por problemas com consumo de álcool, ciúme excessivo e comportamento controlador.

Após o término, o suspeito não concordou com a decisão e a seguiu até seu local de trabalho, afirmando que só sairia de lá após conversarem. Ele invadiu o refeitório da empresa durante o horário de almoço, insistindo que só sairia após falar com a vítima.

O homem conseguiu acessar outra área restrita do estabelecimento e, segundo relatos, ele estava gritando e intimidando a ex-companheira e alguns funcionários do local, momento em que acionaram a polícia.

Ainda de acordo com a PM, enquanto os agentes orientavam a vítima sobre os procedimentos a serem adotados, o suspeito, que já havia deixado o local, se apresentou e afirmou que a ação “não daria em nada” e que “iria sair e voltar”.

Ele foi detido e conduzido à delegacia. Durante o trajeto, o suspeito danificou o compartimento de presos da viatura policial com chutes.

Na Delegacia de Defesa da Mulher de Suzano, a vítima solicitou medidas protetivas de urgência. O suspeito foi preso por violência doméstica, ameaça, violação de domicílio e dano ao patrimônio público.