Tiroteio em Poá: criminoso que invadiu agência entrou desarmado, diz Polícia Civil

O criminoso que invadiu uma agência bancária em Poá na manhã desta quinta-feira (28) entrou no local desarmado. Segundo as informações da Polícia Civil, o indivíduo conseguiu pegar um revólver de uma vigilante do banco e, a partir daí, iniciou a jornada de terror.

Tudo aconteceu por volta das 10h30. Segundo o delegado titular da Delegacia de Poá, Eliardo Jordão, o homem entrou na agência do banco Itaú, que fica na Avenida Nove de Julho, como se fosse um cliente.

Em seguida, ele foi até o primeiro andar do prédio e conseguiu pegar a arma de uma vigilante. O botão de pânico da agência foi acionado, a Polícia Militar foi até o local e, segundo a Polícia Civil, em determinado momento, houve alguns disparos. Foi neste momento que o homem pegou uma funcionária como refém.

O homem, então, desceu para o térreo da agência e, ali, teria se deparado com a Polícia Militar. De acordo com a Polícia, ele atirou contra os agentes, que revidaram.

O suspeito foi morto e a funcionária, que era uma gerente da agência, também acabou morrendo no local. Uma terceira pessoa também foi ferida e foi socorrida. O local foi isolado durante quase cinco horas e a perícia foi acionada para iniciar as investigações.

O caso está sendo registrado na Delegacia de Polícia de Poá.