Venezuelano é assassinado com golpe de faca no peito em Itaquá

Um homem, de 26 anos, de origem venezuelana, foi assassinado na madrugada desta segunda-feira (3) com um golpe de arma branca na região do peito na Estrada Walter da Silva Costa, nas imediações da estação Engenheiro Manoel Feio da CPTM, em Itaquaquecetuba.

Segundo o Boletim de Ocorrência, Chafik Geomel Fernandez Rachid foi encontrado morto com um golpe no tórax, possivelmente provocado por uma faca.

No levantamento preliminar da ocorrência, os policiais não encontraram testemunhas, mas foram informados de que familiares escutaram barulho de briga na porta e, ao saírem para verificar, encontraram a vítima caída no chão com a perfuração na região do peito. Eles não souberam informar, no entanto, a motivação ou o autor do crime.

O assassinato aconteceu no início da madrugada, por volta da 1h30. O local foi isolado até a chegada da Perícia. O caso foi registrado no Distrito Policial Central de Itaquaquecetuba.

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa de Mogi das Cruzes foi acionado para dar início às investigações. Até o momento, o autor do crime não foi identificado nem preso.