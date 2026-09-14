1ª Oficina do 'Bem Viver' reúne acolhimento em Arujá

A Diretoria da Mulher de Arujá realizou, nesta quinta-feira (10), no Ginásio Mário Covas, a 1ª Oficina do Programa Bem Viver Mulher, iniciativa voltada ao fortalecimento, acolhimento e promoção da qualidade de vida das mulheres. O encontro reuniu diferentes serviços, profissionais e parceiros em uma tarde de informação, orientação e autocuidado.

A programação foi organizada a partir dos eixos do programa e contemplou temas como acesso a direitos, independência financeira, saúde, fortalecimento emocional e enfrentamento à violência doméstica. A diretora da Mulher, Ana Poli, apresentou a proposta e orientações sobre o programa, que contou ainda com a participação de autoridades e representantes da rede de proteção às mulheres.

Um dos destaques foi o eixo de enfrentamento e combate à violência contra a mulher, conduzido pela delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Arujá, Dra. Regina Campanelli, com informações sobre prevenção, proteção e os caminhos disponíveis para buscar ajuda. Também esteve presente a coordenadora da Patrulha Maria da Penha, GCM Fabiana. A Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal participou da ação, orientando o público sobre sua atuação e os serviços disponíveis.

Na área da saúde, a enfermeira Taís ministrou a palestra “Caminhos da Atenção Básica”, acompanhada de orientações e vacinação. Já o fortalecimento emocional foi trabalhado pela psicóloga Renata Miranda, além de uma roda de conversa que proporcionou um espaço de troca entre as participantes.

A programação também reservou espaço para o bem-estar e o autocuidado, com atendimentos individualizados oferecidos por profissionais parceiros da iniciativa. Maisa da Silva ficou responsável pela maquiagem; Nivian Lenzi, pela aromaterapia; Jenifer Guardia Limpias, pela massoterapia; e Jailson Maurício da Silva, naturopata e iridologista, ofereceu orientações e atendimentos relacionados às duas práticas.

Com diferentes frentes reunidas em um mesmo espaço, a 1ª Oficina do Bem Viver Mulher aproximou as participantes de informações, serviços e práticas de cuidado. O programa busca fortalecer essa rede de apoio e ampliar o acesso das mulheres às políticas públicas, promovendo espaços de escuta, prevenção à violência, fortalecimento e cuidado integral.