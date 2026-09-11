Ferraz realiza abertura da XXI Olimpíada Estudantil e pretende envolver mais de 25 mil alunos

O espírito esportivo tomou conta de Ferraz de Vasconcelos nesta sexta-feira (11), com a abertura oficial da XXI Olimpíada Estudantil de Ferraz de Vasconcelos 2026. Promovido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, o evento pretende envolver 25 mil estudantes de 31 escolas das redes municipal, estadual e particular de ensino, dando início a uma nova edição da competição estudantil.

A cerimônia de abertura foi realizada no Ginásio Municipal “Paulão”, com a participação de autoridades, delegações das escolas, alunos e atletas. A programação inclui a entrada das delegações, entrada das bandeiras de São Paulo, do Brasil e de Ferraz de Vasconcelos e execução dos hinos Nacional e Ferrazense.

A cerimônia contou ainda com apresentações de cheerleaders do Colégio Eduki, ginástica rítmica e taekwondo, com atletas que representam ou já representaram o município em importantes competições.

Um dos momentos de destaque foi o tradicional revezamento da Tocha Olímpica e o acender da Pira Olímpica, símbolo máximo da Olimpíada Estudantil. A tocha foi conduzida por atletas ferrazenses, entre eles Wender Júnior, destaque no jiu-jitsu, e Thamiris Guerra, campeã dos Jogos Regionais de 2026 e representante de Ferraz nos Jogos Abertos.

A abertura também contou com o Juramento do Atleta e o pronunciamento da prefeita Priscila Gambale, que marca oficialmente o início da competição com a declaração: “Declaro aberta a 21ª Olimpíada Estudantil de Ferraz de Vasconcelos!”

A XXI Olimpíada Estudantil reforça o compromisso do município com a valorização do esporte no ambiente escolar, promovendo integração, disciplina, respeito, convivência e incentivo à prática esportiva entre os estudantes.

As competições terão início no sábado, dia (12), com a modalidade de futsal; domingo não haverá jogo, com os embates ocorrendo segunda-feira em diversas modalidades.