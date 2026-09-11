Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 11 de setembro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 11/09/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Poá escolhe a nova Miss Orquídea e princesas

Tradicional evento se iniciou em 1970 e retomou às atividades em 2025

11 setembro 2026 - 19h41Por Guilherme Cerqueira - da Reportagem Local
Poá escolhe a nova Miss Orquídea e princesas Poá escolhe a nova Miss Orquídea e princesas - (Foto: Guilherme Cerqueira/DS)

A candidata Rebeca Real foi escolhida a 'Miss Orquídea Fest' de Poá, em concurso realizada nesta sexta-feira (11) na Praça de Eventos.

O concurso reuniu dez finalistas, que disputaram entre três cargos de princesas e uma de miss. 
O principal prêmio chegou a contemplar R$ 6 mil.

Para a escolha da nova miss do município, foram necessários mais de dez jurados, que desempenham funções distintas. Além da apresentação das candidatas, os jurados também avaliaram os momentos de fala durante entrevista concedida à mestre de cerimônia do local.

A miss escolhida Rebeca Real recebeu do prefeito da cidade a coroa; da primeira-dama Flavia Souza, um buquê de flores, além da faixa de Miss Orquídea 2026 da antecessora da corte. 
Receba Real levou para casa um prêmio de R$ 6 mil.

Já a primeira princesa escolhida pelos jurados foi Vitória de Jesus, que recebeu um prêmio de R$ 4 mil. 

A segunda princesa escolhida foi Daiane Carvalho, que recebeu um prêmio de R$ 3 mil. E a terceira princesa escolhida foi a Ariane Souza, que recebeu um prêmio de R$ 2 mil.

O prefeito de Poá, Saulo Souza, aproveitou o momento para relembrar a importância da retomada do evento no município. “É um evento de mais de 50 anos. E desde 2025 nós retomamos esse evento que traz orgulho para nós. Nosso objetivo é incentivar até as crianças, para que quem sabe no futuro, sejam elas aqui”, destacou o prefeito.

O evento contou com a participação do prefeito de Poá, Saulo Souza, da primeira-dama de Poá, Flávia Souza, do presidente da câmara de Poá, Lucas Ferrari. Além de secretários e vereadores e autoridades do município.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ferraz realiza abertura da XXI Olimpíada Estudantil e pretende envolver mais de 25 mil alunos
Região

Ferraz realiza abertura da XXI Olimpíada Estudantil e pretende envolver mais de 25 mil alunos

Arujá disponibiliza 2.872 novas vagas de emprego
Região

Arujá disponibiliza 2.872 novas vagas de emprego

Arujá amplia apoio a empresas para entrada no mercado internacional
Região

Arujá amplia apoio a empresas para entrada no mercado internacional

Imóvel em condições de risco em Mogi é parcialmente demolido para garantir a segurança
Região

Imóvel em condições de risco em Mogi é parcialmente demolido para garantir a segurança

Bancários da Caixa realizam 1&ordm; dia de greve
Região

Bancários da Caixa realizam 1º dia de greve

Prefeitura de Arujá realiza força-tarefa de manutenção em 15 escolas municipais
Região

Prefeitura de Arujá realiza força-tarefa de manutenção em 15 escolas municipais