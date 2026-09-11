Poá escolhe a nova Miss Orquídea e princesas

A candidata Rebeca Real foi escolhida a 'Miss Orquídea Fest' de Poá, em concurso realizada nesta sexta-feira (11) na Praça de Eventos.

O concurso reuniu dez finalistas, que disputaram entre três cargos de princesas e uma de miss.

O principal prêmio chegou a contemplar R$ 6 mil.

Para a escolha da nova miss do município, foram necessários mais de dez jurados, que desempenham funções distintas. Além da apresentação das candidatas, os jurados também avaliaram os momentos de fala durante entrevista concedida à mestre de cerimônia do local.

A miss escolhida Rebeca Real recebeu do prefeito da cidade a coroa; da primeira-dama Flavia Souza, um buquê de flores, além da faixa de Miss Orquídea 2026 da antecessora da corte.

Receba Real levou para casa um prêmio de R$ 6 mil.

Já a primeira princesa escolhida pelos jurados foi Vitória de Jesus, que recebeu um prêmio de R$ 4 mil.

A segunda princesa escolhida foi Daiane Carvalho, que recebeu um prêmio de R$ 3 mil. E a terceira princesa escolhida foi a Ariane Souza, que recebeu um prêmio de R$ 2 mil.

O prefeito de Poá, Saulo Souza, aproveitou o momento para relembrar a importância da retomada do evento no município. “É um evento de mais de 50 anos. E desde 2025 nós retomamos esse evento que traz orgulho para nós. Nosso objetivo é incentivar até as crianças, para que quem sabe no futuro, sejam elas aqui”, destacou o prefeito.

O evento contou com a participação do prefeito de Poá, Saulo Souza, da primeira-dama de Poá, Flávia Souza, do presidente da câmara de Poá, Lucas Ferrari. Além de secretários e vereadores e autoridades do município.