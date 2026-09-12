Motoristas devem redobrar cuidados ao dirigir na chuva; confira dicas

Com a ocorrência mais frequente de chuvas, os motoristas devem redobrar a atenção ao pegar a estrada. As condições climáticas podem reduzir a visibilidade, deixar a pista escorregadia e aumentar os riscos durante os deslocamentos.

Por isso, é essencial seguir algumas orientações e tomar precauções antes e durante a viagem. Antes de sair, é importante conferir a previsão do tempo e as condições do veículo. Pneus, sistema de freios, faróis, limpadores e palhetas do para-brisa devem estar em boas condições. No caso dos pneus, é importante observar o desgaste dos sulcos e o indicador de desgaste (TWI). Quando o sulco atinge esse indicador, o pneu deve ser substituído.

Durante a viagem, ao perceber a presença de chuva, o motorista deve reduzir a velocidade e manter distância maior em relação ao veículo da frente, garantindo mais tempo de reação e uma frenagem segura. Os faróis baixos devem permanecer acesos para aumentar a visibilidade do veículo para os demais usuários da rodovia.

É importante ter atenção redobrada no momento do início da chuva porque a pista pode ficar mais escorregadia, já que a água se mistura com poeira, óleo e outros resíduos acumulados no asfalto. Por isso, a orientação é evitar manobras e freadas bruscas, realizando os movimentos de forma suave e progressiva.

Outro cuidado importante é evitar trechos alagados. A água acumulada pode esconder obstáculos, provocar a perda de controle do veículo e causar danos graves. O motorista também não deve parar ou trafegar pelo acostamento, que deve ser utilizado exclusivamente em emergências.

Em caso de aquaplanagem, quando os pneus perdem o contato com o asfalto devido à água acumulada, a orientação dos técnicos é manter o volante firme e em linha reta, retirar suavemente o pé do acelerador e não frear bruscamente.

Durante chuvas fortes ou ocorrência de granizo, a recomendação é manter a calma e procurar um local seguro para aguardar a melhora das condições climáticas, como um posto de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU). O motorista deve evitar parar na pista ou no acostamento.

O pisca-alerta não deve ser utilizado com o veículo em movimento, pois a prática pode induzir outros motoristas a comportamentos inadequados. Para evitar o embaçamento dos vidros, o motorista pode utilizar o ar-condicionado ou a ventilação interna direcionados para o para-brisa.

Antes de viajar, os usuários também devem ter em mãos os contatos das concessionárias responsáveis pelas rodovias que serão utilizadas. Em caso de necessidade, os canais de atendimento dessas concessionárias podem auxiliar e prestar socorro aos motoristas durante o trajeto.