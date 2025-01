Acidentes com pipas deixaram mais de 217 mil clientes sem energia elétrica no Alto Tietê

Em 2024, mais de 217 mil clientes, entre residências, comércios e indústrias do Alto Tietê tiveram o fornecimento de energia interrompido em algum momento devido à queda de pipas nas redes elétricas. No período, foram registradas 2.132 ocorrências desta natureza, o que representa uma média de cerca de seis casos por dia.

Em muitas situações, a tecnologia do Centro de Operações Integrado (COI) da EDP ajuda a reduzir o impacto aos clientes por meio de manobras automatizadas no sistema de distribuição de energia. Porém, os transtornos provocados por ocorrências como essas podem ser grandes. Na maioria das situações, equipes técnicas precisam ser direcionadas para o atendimento em campo, realizar a retirada da pipa, limpeza da rede e reparo dos danos causados, e, por questão de segurança, os clientes próximos ao local ficam com o fornecimento de energia interrompido até a finalização dos trabalhos.

As linhas de pipas – com ou sem cerol ou produtos cortantes - causam desligamentos ao romper os cabos de energia e podem provocar curtos-circuitos ao ficarem presas na fiação. O uso de materiais metalizados nas rabiolas e no revestimento das pipas potencializa ainda mais os riscos para toda a população.

“Essa é uma brincadeira muito saudável e querida por diversas famílias, que deve ser preservada, mas sempre realizada de forma consciente e segura, evitando riscos e problemas com as redes elétricas. Importante lembrar que, caso uma pipa venha a ficar enroscada na fiação, jamais tente retirá-la”, destaca o gestor de operação da EDP, Claudemir Siqueira.

Ações de educação continuada junto às comunidades, por meio das atividades lúdicas do Caminhão da Boa Energia da EDP também colaboram para reforçar dias de segurança e a prática segura da brincadeira. No ano passado, o laboratório itinerante da EDP circulou por 215 escolas municipais em toda a área de concessão de São Paulo, impactando positivamente mais de 78 mil alunos.

Confira abaixo algumas dicas para que a brincadeira possa acontecer com toda a segurança.

- Busque espaços abertos como parques e campos, onde não exista o risco de contato com fios de energia. Empine pipas longe de rede elétrica, em locais onde não exista nenhum tipo de cabo de energia, de serviço telefônico ou antenas de celular. Isso evita acidentes e interferências na qualidade desses serviços;

- Se a pipa ficar presa nos fios elétricos, não tente retirá-la. Nunca use varas nem suba em postes, muros ou lajes para tirar uma pipa. O choque, nestes casos, pode ser fatal. Somente técnicos da distribuidora são treinados para manusear a rede com toda segurança.

- Arremessar objetos na rede elétrica para o resgate da pipa pode causar graves acidentes. O “lança-gato” (pedra presa a uma linha), ou qualquer outro objeto, não deve ser lançado na rede;

- Jamais use cerol ou a chamada “linha chilena”. Esses produtos são proibidos e podem também provocar acidentes graves e mortes. Ao cortar a camada protetora da fiação, a linha interrompe a transferência de corrente elétrica, podendo provocar curto-circuito;

- Materiais metalizados como papéis brilhantes e fitas de gravação são excelentes condutores e potencializam os riscos de curtos-circuitos e acidentes;

- Não empine pipas perto de estradas e vias de grande circulação de veículos, pois a linha da pipa pode ferir ciclistas e motociclistas, além do risco de atropelamento a quem está praticando a brincadeira.

Vale ressaltar que em caso de ocorrências relacionadas ao sistema de energia, nunca se aproxime do local. Fale imediatamente com a EDP pelos canais: