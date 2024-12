ACMC e Câmara de Mogi firmam parceria em prol do comércio local

A presidente da Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC), Fádua Sleiman, e o vice-presidente da entidade, Mohamad Khaled Issa, realizaram uma visita ao vereador Francimário Vieira de Macedo – Farofa (PL), presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, na quarta-feira (11). Durante o encontro, os representantes da ACMC e o parlamentar discutiram estratégias para fortalecer o comércio local e consolidar uma atuação conjunta entre as instituições.

Como resultado da reunião, foi firmada uma parceria que visa aprimorar o diálogo entre a Câmara e a ACMC. Ficou definido que, sempre que houver a tramitação de projetos de lei que possam impactar o comércio local, a Associação Comercial será consultada. Essa colaboração permitirá que as demandas e perspectivas do setor sejam consideradas no processo legislativo, promovendo ações mais alinhadas aos interesses dos empresários da região.

A parceria é fundamental para garantir que o comércio local tenha voz ativa nas decisões que impactam diretamente o setor. A união entre a ACMC e a Câmara Municipal fortalece o compromisso com o desenvolvimento econômico de Mogi.