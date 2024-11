Alto Tietê chega a 58 mortes por dengue com 10ª vítima em Itaquá

O Alto Tietê chegou a 58 mortes por dengue em 2024, com mais uma vítima confirmada em Itaquá. Os dados são do Painel da Dengue do Governo do Estado de São Paulo.

Essa foi a 10ª morte pela doença na cidade. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde da cidade, a vítima foi uma mulher de 67 anos e a morte estava sendo investigada desde maio.

Mogi das Cruzes lidera o ranking de mortes pela doença neste ano. Suzano vem em segundo lugar com 11 e, em seguida, está Itaquaquecetuba.

Poá contabiliza quatro óbitos, enquanto Ferraz de Vasconcelos e Biritiba Mirim têm três cada. Santa Isabel e Guararema registram duas mortes cada uma. Até o momento, Arujá e Salesópolis não contabilizaram óbitos pela doença neste ano.

Das dez cidades do Alto Tietê, apenas Arujá e Salesópolis não registraram mortes por dengue em 2024. Ainda segundo o painel, são mais de 52,9 mil casos confirmados da doença na região em 2024.

Cuidados

Evite qualquer reservatório de água parada sem proteção em casa. O mosquito pode usar como criadouros grandes espaços, como caixas d'água e piscinas abertas, até pequenos objetos, como tampas de garrafa e vasos de planta.