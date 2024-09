Alto Tietê entra em 'guerra' contra queimadas, monitora áreas e vai multar incendiários

As cidades da região estão em “guerra” contra as queimadas, monitoram áreas e avisam: vão multar incendiários.

SUZANO

Em Suzano, a Prefeitura tem uma importante atuação por meio dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (Nupdecs), iniciativa voltada à formação de moradores de várias regiões da cidade que tem como objetivo orientá-los sobre como agir em situações de risco até a chegada do apoio necessário. Entre os temas abordados está “Queimadas urbanas”, com informações de engenheiros ambientais e agentes da Defesa Civil para conscientização sobre evitar comportamentos que propiciem incêndios em mata e também a respeito das medidas a serem tomadas. Além de saber como atuar, as pessoas que passam por essa formação se tornam multiplicadoras das instruções e conhecimentos recebidos nos locais onde vivem.

O foco principal está nos Nupdecs, já que por meio deles o contato com o público é mais próximo, por meio das aulas realizadas. Mas o setor também não descarta promover alguma campanha de orientação.

A Defesa Civil de Suzano continua realizando monitoramento constante nas regiões com maiores chances de incêndio em mata e à disposição da população diariamente pelo telefone (11) 4748-5394. Mesmo quando estão em atendimento a ocorrências de outra natureza, as equipes passaram nas últimas semanas a carregar nas viaturas compartimentos para bombeamento de água, abafadores e outros equipamentos, de modo que estejam sempre preparadas para combater o fogo em situações com as quais vierem a se deparar.

Nesse contato com a comunidade por meio dos Nupdecs, a Defesa Civil sempre orienta sobre a necessidade se hidratar, não lançar bitucas de cigarro em áreas de mata, fazer o descarte regular de lixo, em especial de materiais de vidro e alumínio, que podem ser condutores e propagadores de fogo, manter por perto panos umedecidos em situações de fumaça perto de casa, deixar balde com água no quarto, entre outros.

O município conta desde 2023 com o Plano Municipal de Contingência da Defesa Civil (Plamcon) de Suzano, que abrange todos os tipos de ocorrência, inclusive de fogo em mata e de estiagens prolongadas. O objetivo é que seja ativado em qualquer circunstância que indique algum risco para as áreas que são previamente monitoradas pela administração municipal.

MOGI

O combate a ocorrências relacionadas ao fogo é realizado, prioritariamente, pelo Corpo de Bombeiros, que atende pelo telefone 193, e pela Polícia Ambiental, órgãos que devem ser procurados pela reportagem sobre o tema.

A Secretaria Municipal de Segurança também realiza a fiscalização sobre a realização de queimadas, por meio do Departamento de Fiscalização de Posturas. De acordo com a legislação, a multa para flagrantes de queimadas varia de R$ 10,00 por metro quadrado para áreas de mata e de preservação ambiental a R$ 1,00 por metro quadrado (valor mínimo de R$ 300,00) para demais áreas. A autuação, no entanto, só é possível em casos de flagrante. Por isso, é fundamental a participação da população com denúncias, pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas (COI).

Além do trabalho do Departamento de Fiscalização de Posturas, a Prefeitura de Mogi das Cruzes conta a Patrulha Ambiental, da Guarda Municipal. O grupamento atua junto às áreas de proteção ambiental e de proteção permanente, em ações como orientação, prevenção e combate a ocorrências. A questão das queimadas também faz parte deste trabalho.

A Defesa Civil de Mogi das Cruzes também vem realizando vistorias periódicas nas áreas identificadas como de maior risco de incêndio, atuando na prevenção de ocorrências.

A principal orientação da Defesa Civil de Mogi das Cruzes é que moradores evitem colocar fogo em lixo ou vegetação, além de cuidar do descarte de materiais que possam iniciar incêndios, como cigarros acesos, por exemplo.

O telefone para casos de emergência para combate ao fogo é o 193, do Corpo de Bombeiros.

FERRAZ

Costumeiramente, a Prefeitura de Ferraz realiza vídeos alusivos aos perigos que podem se transformar em tragédias por meio dos incêndios florestais que se iniciam pela soltura de balões, descartes de bitucas próximo de terrenos baldio, queima de lixo etc. Quanto ao tempo seco, a mensuração é feita através da umidade do ar (Unidade Relativa do Ar), sempre que chega abaixo de 20% entramos em alerta, e abaixo de 12% em estado de emergência. Hoje, 02 de setembro, a URA é de 30%. Abaixo dos 20% realizamos o alerta por mídias sociais com os cuidados, a saber: evitar prática desportiva nas horas mais quentes, redobrar a atenção com hidratação e inclusive não realizar passeios com PETs.

Além do uso de mídias sociais, são feitas palestras em comunidades carentes.

As equipes realizam vistorias diárias no nosso município e embora o primeiro acionamento seja sempre do Corpo de Bombeiros, nossas equipes estão prontas para apoio.

Evitar ao máximo o fogo em lixo, lembrando que a soltura de balões e queimar a mata é ilegal está previsto no código penal. Além do incêndio ser causador de tragédias, a fumaça é agressiva as vias aéreas e pode intoxicar e levar ao óbito.

A Defesa Civil de Ferraz de Vasconcelos realizou uma capacitação junto à Defesa Civil do Estado no "Programa Fogo Zero", no qual recebe materiais de combate ao fogo em mato como abafadores, bombas costais, cantis além de treinamento para mitigar o aumento dos incêndios florestais.

ITAQUÁ

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Defesa Civil, informa que conforme os relatórios locais, não foi identificada, até o momento, a necessidade de fechamento do Parque Ecológico Mario do Canto. A Defesa Civil realiza monitoramentos diários em pontos estratégicos das áreas de vegetação suscetíveis a queimadas. Além disso, os agentes estão reforçando as orientações aos moradores para que evitem práticas que possam causar incêndios na mata a fim de preservar a segurança, o bem-estar e o meio ambiente.

POÁ

Por parte da Defesa Civil, como medida preventiva, a Prefeitura efetua o monitoramento de áreas suscetíveis a queimadas e apresentamos programas de conscientização por meio de cartazes, panfletos e redes sociais.

A Prefeitura de Poá mantém programa de distribuição de panfletos, que cita informações sobre o período de estiagem (período do tempo seco, onde a incidência de queimadas é maior).

É efetuado monitoramento das áreas por meio de rondas e contamos com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente e da GCM Ambiental, exercendo a atividade de fiscalização, sendo mais um meio para coibir tal situação.

A Defesa Civil dispõe de agentes capacitados em diversos cursos e também de equipamentos básicos para a aplicação de diversos métodos de combate a incêndios. Como exemplo, podemos citar os abafadores, bomba costal, motobomba e inchadas para manejo do material em chamas. Em relação à saúde pública, somente o setor responsável poderá responder.