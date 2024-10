Alto Tietê tem 50 mortes por dengue em 2024; Mogi e Suzano têm mais óbitos

O Alto Tietê soma 50 mortes por dengue em 2024. Os dados são do Painel de Monitoramento da Divisão de Dengue, Chikungunya e Zika do Estado de São Paulo desta quinta-feira (10). Entre as dez cidades da região, Mogi das Cruzes e Suzano lideram o ranking. Por outro lado, Arujá e Salesópolis são as únicas que não contabilizaram mortes pela doença neste ano.

Desde o início do ano, Mogi soma 20 óbitos pela doença, seguida por Suzano, com 11 mortes. De acordo com a plataforma, Itaquaquecetuba registrou seis mortes, seguido por Poá, com quatro e Biritiba Mirim, com três.

Ferraz de Vasconcelos, Guararema e Santa Isabel aparecem com duas mortes cada.

Casos

O número total de casos é de 48.331 no Alto Tietê, também liderado por Mogi e Suzano, com 9.909 e 9.087, respectivamente. Na sequência aparecem Ferraz (8.487), Itaquaquecetuba (5.998), Poá (5.771), Santa Isabel (4.630), Arujá (2.015), Biritiba Mirim (1.882) e Guararema (1.070). Salesópolis fecha o ranking com apenas 331 casos.