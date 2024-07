Alto Tietê tem cinco acidentes com balão em 2024

Entre janeiro e junho deste ano, foram registrados cinco acidentes com balão na região, com prejuízos diretos a mais de 848 famílias.

A EDP, distribuidora de energia elétrica de Guarulhos, Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo, alerta para os riscos de graves acidentes provocados pela queda de balões sobre a rede elétrica. No primeiro semestre deste ano , foram registradas 12 ocorrências em toda a área de concessão, com prejuízos diretos a mais de 2.450 clientes. No mesmo período do ano passado, os registros foram de 13 ocorrências que impactam 1.612 clientes.

Soltar balões, crime previsto no Código Penal Brasileiro, também oferece riscos à segurança e traz prejuízos ao fornecimento de energia quando um balão cai sobre a rede elétrica. O impacto varia de acordo com a localidade da queda e dos equipamentos danificados.

Tecnologia

Em muitos casos, a tecnologia do Centro de Operações Integrado (COI) da EDP ajuda a reduzir o impacto aos clientes por meio de manobras automatizadas no sistema de distribuição de energia, porém os transtornos provocados por esse tipo de ocorrência são grandes e também podem causar acidentes, deixando hospitais, escolas, residências e empresas sem energia, além de incêndios.