Alto Tietê tem saldo positivo de empregos com 16 mil vagas no ano

O número de empregos gerados no Alto Tietê entre janeiro e novembro deste ano superou em 1,79% o registrado no mesmo período do ano passado. Neste ano foram 16.062 empregos gerados, ante 15.779 em 2023.

O saldo de empregos é resultado da diferença entre admissões e demissões nos períodos. Os dados são do Caged e foram divulgados nesta sexta-feira.

Porém, o saldo apenas do mês de novembro, o último levantamento divulgado, aponta para uma redução de 5,66%. Foram 932 vagas de emprego no último mês e 988 em 2023.

Cidades

Das dez cidades da região, cinco tiveram saldo positivo no ano e outras cinco fecharam com saldo negativo.

Entre os municípios que tiveram percentual positivo foi Ferraz (61,48%), Guararema (148,3%), Mogi (22%), Poá (20,19%) e Salesópolis (466%).

E entre as cidades com redução do saldo de empregos estão Arujá (27,24%), Itaquá (13,19%), Santa Isabel (48,22%) e Suzano (31,11%).

Brasil

O saldo de empregos formais subiu em novembro, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta sexta-feira (27), pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Foram criados 106.625 postos de trabalho com carteira assinada no último mês. O indicador mede a diferença entre contratações e demissões. No acumulado do ano, foram abertas 2.224.102 vagas de empregos.

Das cinco regiões brasileiras, quatro criaram empregos com carteira assinada em novembro. O Sudeste liderou a abertura de vagas, com 53.677 postos a mais, seguido pelo Nordeste, com 25.557 postos. Em seguida, vem o Sul, com 24.952 postos. O Norte abriu 7.274 postos de trabalho. Já o Centro-Oeste fechou 7.960 vagas formais no mês passado.