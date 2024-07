Alto Tietê termina primeiro semestre com US$ 529 milhões exportados

A indústria regional fechou o primeiro semestre com US$ 529,5 milhões em produtos exportados. Com alta de 4,1% em comparação com 2023 – US$ 508,5 milhões -, o resultado consolida o sexto aumento consecutivo no ano. Considerando o volume total, é como se o Alto Tietê tivesse exportado em média US$ 2,9 milhões a cada dia.

Nos seis primeiros meses do ano, o nível de importação da região recuou 20%, saindo de US$ 876,4 milhões para US$ 701,5 milhões, tendência registrada desde janeiro de 2023. “No começo do ano a previsão era que a produção industrial ganhasse fôlego gradual ao longo dos meses e esse cenário se confirmou. Depois de um período de muitas turbulências, o mercado começou a se equilibrar trazendo bons resultados para nossa região”, analisou José Francisco Caseiro, diretor regional do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP) Alto Tietê.

De acordo com informações contabilizadas pelo Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior (Derex) da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), baseadas em dados das regionais do CIESP, na liderança das mercadorias exportadas pelo Alto Tietê estão as máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos com 24,1% das negociações, seguidas por papel e cartão com 20,4%, e máquinas, aparelhos e materiais elétricos com 7,7%.

No primeiro semestre os produtos regionais tiveram como principal destino os Estados Unidos (28,9%), e os parceiros do Mercosul: Argentina (12,7%) e Paraguai (5,9%).

Agora, o movimento de importação ganhou reforço com a compra de máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (23%), produtos farmacêuticos (16,7%), e veículos automóveis, tratores (8,8%). As mercadorias tiveram a China (16,9%), o Japão (14,4%) e os Estados Unidos (13,5%) como as principais origens.

Já considerando a balança comercial paulista, as exportações ficaram em US$ 37.327 bilhões, uma alta de 3,6% em comparação com US$ 36.016 bilhões conquistados no mesmo intervalo de 2023. Já as importações caíram 0,3% no período, saindo de US$ 36.009 bilhões para US$ 36.127 bilhões.