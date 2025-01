APCD-RMC encerra o CIOSP 2025 com vários momentos de destaque e premiações

A Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas Regional Mogi das Cruzes (APCD-RMC) foi destaque no 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP), com o recebimento do diploma de “Reconhecimento de Captação de Novos Associados”. A premiação foi concedida pela APCD Central, por meio do CoRe (Conselho de Regionais). O diploma foi recebido pelo presidente da APCD-RM, Paulo Oliveira, que esteve presente ao evento.

Considerado o maior congresso odontológico da América Latina e um dos maiores do mundo, o CIOSP é realizado anualmente em São Paulo, sob a organização da APCD Central. Como parte das atividades do Congresso, é realizada a reunião do CoRe, com entrega dos certificados às regionais que mais se destacam nos 12 meses anteriores ao evento. No ano de 2024, a APCD-RMC obteve excelentes índices de adesão de novos associados, o que resultou no recebimento da premiação.

Entre os motivos que levaram a Regional de Mogi das Cruzes a se destacar na captação de novos associados estão a ampla programação acadêmica, a constante realização de palestras e eventos gratuitos, o forte trabalho de parcerias para o Clube de Benefícios e as ações de cunho social. Esse é o segundo ano consecutivo em que a APCD-RMC é premiada durante o CIOSP. Na última edição, a regional recebeu do CORE o Diploma de Honra ao Mérito Dr. Renato José Berro.

“Fomos premiados duas vezes consecutivas, nos anos de 2024 e 2025, durante a programação do CoRe no CIOSP, e estamos muito felizes e honrados com este importante reconhecimento. As premiações nos dão incentivo e novo fôlego para dar continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido. Deixo aqui meu muito obrigado à APCD Central e todos diretores, funcionários, colaboradores e associados da APCD-RMC que contribuem para o nosso sucesso”, destaca o presidente Paulo Oliveira.

Destaque no CRO-SP

O secretário-geral da APCD-RMC, Saulo Costa, também foi homenageado durante o CIOSP 2025. A homenagem foi entregue pelo Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CRO-SP), em reconhecimento a todos os cirurgiões-dentistas eleitos no estado de São Paulo, para os cargos de vereador, prefeito e vice-prefeito, no ano de 2024.

O certificado foi entregue pela conselheira do CRO-SP, Roberta Spinosa, que também ocupa o cargo de diretora de Marketing da APCD-RMC. “Para mim, é uma honra e um prazer poder entregar essa homenagem ao nosso secretári, Saulo Costa, durante o CIOSP 2025. Ele tem trabalhado intensamente pela Odontologia, tanto no exercício do cargo de vereador quanto na diretoria da APCD-RMC, e é merecedor dessa homenagem”, destacou Roberta Spinosa.

Saulo Costa é vereador no município de Poá e agradeceu a homenagem. “Como diretor da APCD Regional Mogi das Cruzes e membro municipal do CRO-SP, esse reconhecimento reforça minha dedicação tanto à odontologia quanto à política regional. Seguimos trabalhando por uma saúde bucal de qualidade e pelo bem-estar de todos”, destacou o cirurgião-dentista.

Professores palestrantes



No decorrer do CIOSP 2025, os professores da APCD Regional Mogi das Cruzes também foram destaque na programação científica e ministraram diversas palestras para os congressistas presentes. As apresentações abordaram diferentes temas, nas áreas de Implantes, Endodontia e Ortodontia.

No dia 23 de janeiro, o professor Dr. Flávio de Ávila Kfouri falou sobre “Reabilitação de Maxilas Atróficas com Implantes Zigomáticos”; o professor Me Neivaldo José Alves de Souza abordou o tema “Sistema Univy New: Técnica de Instrumentação Eficiente e Acessível a Todos”; a Professora Drª Juliana Azevedo Marques Gaschler, juntamente com a Professora Me. Daniela Calabrese Nunes e o Professor Me. Maxwell Lopes Albuini, discorreu sobre “Ortodontia Contemporânea”; e, por fim, os professores Dr. Roberto Miguita e Drª Cleide Fares Antoun ministraram o Hands On “Sistema Mecanizado Phantom Files”.

No dia 25 de janeiro, como parte das atividades de fechamento do Congresso, a Professora Drª Juliana Azevedo Marques Gaschler ministrou a palestra “Attachments e os Alinhadores de Precisão”; e o Profº Me. Maxwell Lopes Albuini abordou o tema “A Relevância da Ortodontia para a Harmonia da Face”.