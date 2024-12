Após deslizamento, Mogi-Bertioga pode sofrer interdição total

A Rodovia Mogi-Bertioga (SP-98) poderá ser interditada totalmente caso as chuvas que atingiram a região nos últimos dias persistam. A informação foi confirmada em um comunicado pela Concessionária Novo Litoral (CNL), em alinhamento com a Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) e a Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

“A Concessionária Novo Litoral, em alinhamento com a Artesp e a Polícia Militar Rodoviária, informa que, por motivos de segurança, o trecho da rodovia SP-098 Dom Paulo Rolim Loureiro (Mogi-Bertioga), entre os quilômetros 77 e 98+100, no entroncamento com a SP-055, poderá ser totalmente interditado preventivamente em caso de novas chuvas na região”, disse a CNL.

Nesta sexta-feira (27), a via precisou ser interditada após o deslizamento de um talude no km 85, sentido sul. Segundo a CNL, o deslizamento foi detectado por volta das 3 horas, durante uma inspeção de rotina realizada pelas equipes da concessionária. Após a limpeza da via, o tráfego foi liberado às 4 horas da manhã. Não houve registro de vítimas.

A concessionária reforçou que realiza um monitoramento constante na região para avaliar possíveis riscos e adotar as medidas necessárias. “A decisão será tomada caso as condições climáticas adversas persistam e o volume acumulado de chuvas ultrapasse os limites de segurança, elevando o risco de deslizamentos. O monitoramento das condições climáticas é realizado em conjunto com a Defesa Civil local”, informou a CNL.

Caso haja a interdição, os motoristas deverão utilizar o Sistema Anchieta-Imigrantes ou a Rodovia dos Tamoios. Para mais informações, acesse o site www.novolitoral.com.br ou pelo telefone 0800 098 88 55.