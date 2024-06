Após falha de tração em trem, Linha 12-Safira funciona normalmente

A Linha 12-Safira, que atende as cidades de Poá e Itaquaquecetuba na região, está funcionando normalmente após um trem apresentar falha na tração.

De acordo com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), a circulação da Linha foi em via única entre as estações Engenheiro Goulart e USP Leste entre 5h45 e 7h48 desta sexta-feira (28).

Durante a atuação da equipe de manutenção, a CPTM explica que houve um transbordo dos passageiros para outro trem, além de um reboque da embarcação danificada para que a via pudesse ser liberada.

A CPTM lamentou, em nota ao DS, os transtornos causados aos passageiros que utilizam a Linha 12-Safira.